تعليق "حماس" على واقعة الاعتداء على "تلفزيون فلسطين"

04 يناير 2019 - 11:10 م

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الجمعة، عن رفضها للاعتداء الذي تعرض له مقر تلفزيون فلسطين، في مدينة غزة.



وطالبت حماس في بيان أصدرته، ووصل نسخة منه لوكالة الأناضول، وزارة الداخلية في غزة (تديرها الحركة) بضرورة "متابعة الحادث وكشف كافة ملابساته".



وكان تلفزيون فلسطين قد أعلن صباح اليوم الجمعة أن ملثمين مجهولين، اقتحموا مقره غرب مدينة غزة، وأحدثوا خرابا داخله.



ويتبع التلفزيون للحكومة الفلسطينية، بمدينة رام الله.



وحمّل أحمد عسّاف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، "حركة حماس والجهات التي تدعمها، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



بدورها، حمّلت "حماس"، الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة "فتح"، محمود عباس، "المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات حالة الاحتقان والسخط التي أوصل إليها الحالة الفلسطينية"، بحسب البيان.



ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يُطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.







