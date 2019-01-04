رسميًا.. «سيمبوري» ينتقل إلى المصري

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الداخلية

المصريون

المصرى

حصل سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على توقيع سعيدو سيمبوري لاعب فريق الداخلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقام الجهاز الإداري بتسجيل اللاعب باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، ليكون رابع اللاعبين المقيدين بقائمة المصري بالميركاتو الشتوي الجاري.

ونجح المصري في قيد ثلاثي الفريق، إسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبدالله بيكا بقائمة الفريق وكان الثلاثي، في قائمة الانتظار بالفريق منذ مطلع الموسم الحالي، قبل أن يقرر ايهاب جلال المدير الفني للفريق ضمهم للقائمة نظرًا لحاجة الفريق إلى مجهوداتهم خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري.


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