» «عكاشة» للجمعيات الأهلية: الرئيس لن يبني الدولة بمفردة

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشعب يجب أن يشارك الحكومة في مسئولية بناء الوطن، لافتا إلى أن مصر ثاني دولة بعد انجلترا على مستوى العالم أنشئت منظمات المجتمع المدني.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن ثقافة العمل الاجتماعي تم تشويهها، متوقعًا أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر يتخطى الـ2000 جمعية، مضيفًا أن مؤسسات المجتمع المدني دورها أصبح على الورق فقط، مجرد وظيفة.

وأضاف أن هناك تراجعًا كبيرًا لدور مراكز شباب في المحافظات، وتحولت أيضًا إلى وظيفة، لافتًا إلى أن هناك صراعات على رئاسة مراكز الشباب، ومنتجها ضعيف، متابعًا: "لن يستطيع رئيس دولة بمفرده أن يبني دولة، ولن تستطيع مؤسسة حتى وإن كانت القوات المسلحة أن يبنوا دولة بمفردهم دون الشعب".


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