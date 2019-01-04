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إحباط تهريب 269 طربة حشيش داخل حاوية

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نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط جلب 269 طربة حشيش عبر ميناء نويبع البحرى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أحد التشكيلات العصابية بجلب وتهريب كمية من مادة الحشيش داخل البلاد عبر ميناء نوبيع البحرى مخبأة داخل مخازن سرية معدة بشاحنة نقل وقادمة من إحدى الدول العربية ومشمولها المستندى المشروع (شحنة مواد غذائية)، حيث أمكن رصدهم والوقوف على أبعاد نشاط عناصره الإجرامى وهم "محمد. إ"، 40 سنة، و"محمد. إ"، 35 سنة، و"على. ى" مواليد 1959 سائق الشاحنة جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف الشاحنة مما أسفر عن ضبطها وقائدها "المتهم الثالث" وعثر بداخلها على 269 طربة حشيش وزنت 53.800، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بجلبه المواد المخدرة بقصد ترويجها داخل البلاد لحساب المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار استهداف وضبط المتهمين الهاربين، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية إلى المكافحة الفعالة لمجابهة تجارة المواد المخدرة على جميع محاورها وضبط مرتكبيها، وذلك لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها الوخيمة على المجتمع وتقوض من مقومات اقتصاده.


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