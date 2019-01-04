» القبض على تاجر مخدرات و3 لصوص في القاهرة

04 يناير 2019 - 09:13 م

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة,من ضبط عدد من المخالفين للقانون المرتكبين لجرائم متنوعة، حيث ألقى رجال مباحث الشرابية القبض على متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بحوزته 1.750 كيلو جرام من الفودو وتبين أنه "محمد إ. ع" سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس القبض على 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والاتجار فيها.

كانت البداية باستوقاف سيارة يستقلها كل من "أمجد م. ا" مقيم بالمطرية، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة سيارة"و"حسن م. م"مقيم بالمطرية "مسجل شقى خطر- سرقات بالإكراه" سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم " سرقة سيارة"،وباستجواب المتهمين اعترفا بسرقة السيارة التى يستقلانها بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبالتوصل لمالكها، واستدعائه وعرض السيارة عليه تعرف عليها واتهما بالسرقة، وبإرشاد المتهمين ضبط رجال الشرطة سيارة من متحصلات نشاطهما الإجرامى لدي عميلهما "طارق م.ع"تاجر خردة، مقيم فى بهتيم بالقليوبية، فتم ضبطه وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمهما بالسرقة فتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

كما ألقى رجال مباحث قسم اول مدينة نصر القبض على شخص بحوزته طبنجة صوت وتبين أنه أحد طرفى مشاجرة اندلعت بمنطقة مساكن أطلس دائرة القسم ويدعى "محمد م. ز" سبق اتهامه فى قضية "تبديد" ويقود السيارة رقم (ج ر أ 835) ملك والده وتشاجر مع "محمد ع. إ" مدير عام بشركة "مصاب بجرح سطحى فى فروة الرأس" قائد السيارة رقم (س ب ف 823) .

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى باستخدام طبنجة صوت تم ضبطها، وبداخلها 2 طلقة صوت.

وبمواجهته اعترف بحيازة الطبنجة لانتحال صفة على خلاف الحقيقة، وأقر بتحصله على الكارنيه من أحد أصدقائه.