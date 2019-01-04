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«ساويرس»: «بفكر أبطل أبقى أهلاوى»

الرياضة

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شن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، هجومًا عنيفًا على المستوى الذي ظهر به الأهلي اليوم أمام بيراميدز، وتلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم، بعد لعبهم 13 مباراة.

وكتب «ساويرس» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بفكر أبطل أبقى أهلاوى.. بالذمة ده كلام

وحقق فريق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ8 من الدوري المصري.

الفوز، رفع رصيد بيراميدز للنقطة 33 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس.

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