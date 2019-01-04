  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:45 م
بحث متقدم
أرشيفية

3 آلاف جنيه راتب عامل النظافة

ترامب

أول تعليق من «ترامب» على «بدء إجراءات إقالته»

صفاء الهاشم

"الهاشم" تستفز المصريين مجددًا من قلب القاهرة

تركي ال الشيخ

شاهد.. كيف احتفل «آل الشيخ» بالفوز على الأهلي؟

هرم خوفو

متى حصلت إسكتلندا على حجر الهرم الأكبر؟

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

بومبيو

"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

بالفيديو.. اعتقال المتحدث باسم «السترات الصفراء»

بعابدين

ضبط صاحب مكتب دعاية لتزويره محررات رسمية

قضايا وحوادث

ضبط فنى
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

ضبط أجنبى يتاجر فى العملة داخل مصر

#

ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش

#

ضبط محل بحوزته قطع أدوات كهربائية مجهولة بالموسكي

#

السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين فى تزوير محررات رسمية

الاجهزة الامنية

تزوير

عابدين

ضبط صاحب مكتب

محررات رسمية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية ودولية في عابدين.

البداية عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، يفيد قيام "مصطفى. أ. م" 47 سنة، صاحب مكتب دعاية وإعلان، بدائرة قسم شرطة عابدين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية ودولية داخل المطبعة عمله، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها.

بتقنين الإجراءات باستهداف المطبعة تم ضبطه، وعثر داخل المطبعة على جهاز كمبيوتر يحوى على "2 كارنيه لشخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الدولية، 2 رخصة قيادة دولية منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الدولية، و5 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوب صدورهم لشركات أجنبية، ورق كالك مطبوع عليه كارنيهات لمختلف الجهات".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المضبوطات، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسام حسن: تفاجأت بانضمام «السعيد» إلى بيراميدز
» «عكاشة» للجمعيات الأهلية: الرئيس لن يبني الدولة بمفردة
» «ساويرس»: «بفكر أبطل أبقى أهلاوى»
» القبض على تاجر مخدرات و3 لصوص في القاهرة
» طه إسماعيل: الأهلي فريق «هش».. و«الشناوي» يتحمل الخسارة
» تسمم 5 أفراد من أسرة واحده بسبب وجبة
» «بوطيب» يصل القاهرة للانضمام للزمالك
» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية
» «لاسارتي»: الخسارة لن تؤثر على مسيرة الأهلي
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» «السعيد» يقود بيراميدز للفوز على الاهلى

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول