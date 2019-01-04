ضبط صاحب مكتب دعاية لتزويره محررات رسمية

04 يناير 2019 - 09:07 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بتزوير وترويج المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية ودولية في عابدين.

البداية عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، يفيد قيام "مصطفى. أ. م" 47 سنة، صاحب مكتب دعاية وإعلان، بدائرة قسم شرطة عابدين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية ودولية داخل المطبعة عمله، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، تبين من صحتها.

بتقنين الإجراءات باستهداف المطبعة تم ضبطه، وعثر داخل المطبعة على جهاز كمبيوتر يحوى على "2 كارنيه لشخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الدولية، 2 رخصة قيادة دولية منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الدولية، و5 كارنيهات بأسماء مختلفة منسوب صدورهم لشركات أجنبية، ورق كالك مطبوع عليه كارنيهات لمختلف الجهات".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المضبوطات، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.