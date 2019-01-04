» طه إسماعيل: الأهلي فريق «هش».. و«الشناوي» يتحمل الخسارة

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الاهلى

بيراميدز

شن طه إسماعيل، المحلل الرياضى بقناة أون سبورت، هجومًا لاذعًا على فريق الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

وقال طه إسماعيل عبر قناة "أون سبورت" :" الأهلي فشل في التعامل مع المباراة بشكل جيد وظهر كأنه فريق "هش" لا يمتلك أي قوة أو حلول هجومية خاصة بعد تسجيل هدف التعادل والتقدم أيضا".

وحمل طه إسماعيل حارس الأهلي محمد الشناوي مسؤلية هدف فريق بيراميدز في المباراة التي انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.


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