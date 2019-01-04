تفاصيل سقوط عصابة « 505» بالمنيا

04 يناير 2019 - 08:48 م

تمكنت سلطات أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يقوم بسرقة السيارات الملاكى من محافظة المنيا وتقطيعها وبيعها كأجزاء وقطع غيار بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء مجدى عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطاراً من العقيد أحمد عارف، مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد بقيام محسن على محمود، 26 سنة، محامٍ، بتحرير محضر يفيد بسرقة سيارته الخاصة من أمام ميدان لوتس بمدينة المنيا في ظروف غامضة.

وأفاد الإخطار بأنه بسؤال المبلغ لم يتهم أحدا، وأضاف في المحضر أن سيارته ماركة بيجو لونها كحلى وتحمل رقم 369خ ن ف ج، موديل 1990، وأنه وضعها بميدان لوتس أثناء تواجده بمجمع محاكم المنيا، وعندما عاد فؤجى بعدم تواجدها فحرر محضرا ولم يتهم أحدا بسرقتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط مرتكب الواقعة والسيارة المسروقة، وتبين من خلال فحص العناصر الجنائية بدائرة القسم وتفريغ كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلا خطرا يدعى «خالد. ا. م.ح» 45 سنة، عاطل، مقيم بجنوب المنيا، وسبق اتهامه في 20 قضية (سرقة سيارات، تعاطى مخدرات، تبديد، ضرب، سلاح أبيض، سلاخ نارى وسرقة أسلاك كهربائية) آخرها القضية 11974/2015 جنح قسم المنيا سرقة سيارة.

تمت مراقبة المتهم وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم نصب عدة أكمنة متحركة برئاسة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، والرائد مصطفى عبدالحكيم والنقباء محمد عبدالإله ومحمد عماد وعمرو فيصل والبشير أبوزيد، بإشراف العميد مجدى سالم، مدير المباحث، ومداهمة مسكنه واعترف تفصيليا بارتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات منها الواقعة المبلغ عنها وواقعة رقم المحضر 27590/2018 جنح قسم المنيا سرقة سيارة رقم 1945 ن. ى. ا، ماركة بيجو 505 موديل 1981 ملك خالد سيد طلبة، 49 سنة، مقيم بمركز سمالوط غرب، أثناء تواجده بشارع طه حسين بمدينة المنيا ولم يتهم أحدا بسرقتها.

واعترف المتهم بأنه قام يتزعم تشكيلا عصابيا وأن دوره يقتصر على تحديد السيارات البيجو، وتحديداً الماركات القديمة خاصة 505 وبيعها إلى المتهم الثانى محمد مناع . ع. ش، 43 سنة، عاطل، مقيم بمركز القوصية أسيوط، فتم التنسيق بين مباحث مركز شرطة القوصية، وترأس العقيد مصطفى الطحاوى، مفتش المباحث، المأمورية وتم ضبط المتهم الثانى واعترف بشرائه المسروقات وقام بتقطيعها وبيعها كأجزاء وقطع غيار إلى كل من رمضان. ف. ع. ا، 49 سنة، ورمضان. م. ا. ا، 54 سنة، عاطلين، مقيمين بمركز القوصية أسيوط.

تم استهدافهما والقبض عليهما واعترفوا بشراء السيارة المبلغ بسرقتها وتم تفكيكها وتقطيعها وبيعها وأرشدا عن المشترين، وأشار المتهم الثانى إلى أنه قام ببيع السيارة الثانية إلى المتهم الخامس جامع. ع. ج، 55 سنة، مقيم بمركز القوصية، وتم ضبطه واعترف بشراء السيارة وعرضها كقطع غيار وأجزاء.

واعترف أفراد التشكيل العصابي، أمام العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، بالاتفاق بينهم على تكوين التشكيل العصابي لسرقة السيارات البيجو الموديلات القديمة، حتى لا يتعقبهم أحد أو يفتضح أمرهم، كما تم توزيع الأدوار فيما بينهم، وكانوا على علم بأن السيارتين من متحصلات جرائم السرقة وقاموا بتقطيعها لبيعها كأجزاء وقطع غيار بمركز القوصية بمحافظة أسيوط بعيدا عن محافظة المنيا، وأرشد أفراد التشكيل العصابي عن أجزاء السيارتين، وتم العثور على السيارتين عبارة عن أجزاء وقطع غيار كالآتي:

2 شنطة سيارتين. 2 كبوت سيارتين. 2 تابلوه بمشتملاتهما .2كنبة سيارتين .4 كراسي .2 ضفيرة سيارتين. 2 تانك سيارتين .2 وحدة كمرة أمامية كاملاين .4 رفرف .2 فتيس سيارتين 2 كاست .7 كاوتش سيارة .2 بطارية .4 اكصدام أمامى وخلفي لسيارتين.4 فانوس أمامى .4 فانوس خلفي.2 كوع تانك.8 فرش باب .8 أبواب .2 كورياك سيارة.4 فانوس إضاءة .2 ريادتير.2 مروحة. 2 عمة هواء.2 كارونة . 2 ستار كابون سيارة 1شكمان سيارة. بربريز خلفي .4 نارية .1سقف سيارة دوسة سيارة. مارش. طقم صالون. بطانة أبواب. ستارة اصطدام. حرر محضر بالواقعة وتم إخطار المستشار محمد نجاتى، مدير النيابة.