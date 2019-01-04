» «لاسارتي»: الخسارة لن تؤثر على مسيرة الأهلي

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

أعرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد من الخسارة أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لسنا سعداء بالهزيمة قدمنا شوطا أول جيدا وفي أول 12 دقيقة من الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء كبيرة وكلفنا الخسارة".

وأضاف "حاولنا السيطرة على الأمور مرة أخرى لكننا لم نتمكن من تخقيق الفوز، لابد علينا من الاستمرار في العمل، فهناك مجموعة من اللاعبين المصابين والجداد والأمور ستتغير في الفترة المقبلة".

وتابع "الفريق ارتكب أخطاء جماعية وسنعمل على تصحيحها، وفي كرة القدم عندما يكون فريق فائزًا في الشوط الأول كان لا بد أن نحافظ على التقدم في الشوط الثاني لكننا لم نفعل ذلك".

وواصل "الأهلي فريق كبير ويحتاج لمجموعة من اللاعبين الكبار والعمل الكثير، وعلينا التعاقد مع مجموعة من اللاعبين في خط الوسط والدفاع".

واستطرد "الخسارة في مباراة اليوم لن تؤثر على مسيرة الفريق في الدوري هناك نقاط كثيرة نلعب عليها، كان من المهم نفوز اليوم لكن هذا لم يحدث وسنحاول عدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة".

وأتم حديثه "هناك لاعبون كثيرون في التدريبات، لكنني لن استخدم ذلك حجة للهزيمة في مباراة اليوم".

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