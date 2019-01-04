  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
أرشيفية

3 آلاف جنيه راتب عامل النظافة

ترامب

أول تعليق من «ترامب» على «بدء إجراءات إقالته»

صفاء الهاشم

"الهاشم" تستفز المصريين مجددًا من قلب القاهرة

تركي ال الشيخ

شاهد.. كيف احتفل «آل الشيخ» بالفوز على الأهلي؟

هرم خوفو

متى حصلت إسكتلندا على حجر الهرم الأكبر؟

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

بومبيو

"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

بالفيديو.. اعتقال المتحدث باسم «السترات الصفراء»

ننشر حيثيات الحكم بحبس "نقيب المحامين" عامين

قضايا وحوادث

سامح عاشور
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

محامون يتضامنون مع «عاشور»: لست وحدك

#

تعليق ناري لـ"موسى" على حكم حبس "أبو تريكة"

#

ننشر حيثيات النقض في إهانة القضاء

#

الحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لـ7 محامين في إهانة القضاء

التعليم المفتوح

عامين

حيثات حكم

حبس سامح عاشور

أودعت محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار معتز صادق، حيثيات حكمها القاضي بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018 في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم (سامح عاشور) بنص المادة 375 من قانون العقوبات، مطالبًا بإلزامه بأن يؤدي 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وسردت المحكمة تفاصيل الدعوى، بتوجه المحامي علي حسين جاد، إلى النقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضوية كارنيه المحاماة ونقله لجدول الابتدائي ففوجئ بالرفض.

وأضافت أن المحامي رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وصدر فيها حكم نهائي بات بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور بقيده في الجدول وتم إنذاره بالحكم عدة مرات لكنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.

واستندت المحكمة إلى نص المادة 375/1 التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من استعمل القوة والعنف أو الإرهاب في الاعتداء على أحد الحقوق الآتية: (حق الغير في العمل، وحق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات).

وتابعت المحكمة: أنه بعد مطالعة الأوراق تبين صدور حكم بإلزام نقيب المحامين بقيد المدعين، وتقديمهم إفادة بأن درجة الليسانس تعليم مفتوح درجة جامعية مماثلة للتي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت أنه بعد مطالعة سائر الأوراق؛ تبين أن المتهم تعنت واستعمل طرقا غير قانونية، واتخذ تدابيرًا غير مشروعة في الاعتداء على حق المدعين في العمل؛ لكونه رفض قيدهم بنقابة المحامين.

وقالت المحكمة: إن المتهم ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 375؛ لكونه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، والذي ترى معه المحكمة ثبوت العنصر المادي للجريمة ثبوتًا لا يقبل التجزئة، وتطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، في أنه قيَّد آخرين خريجي تلك الجامعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حسام حسن: تفاجأت بانضمام «السعيد» إلى بيراميدز
» «عكاشة» للجمعيات الأهلية: الرئيس لن يبني الدولة بمفردة
» «ساويرس»: «بفكر أبطل أبقى أهلاوى»
» القبض على تاجر مخدرات و3 لصوص في القاهرة
» طه إسماعيل: الأهلي فريق «هش».. و«الشناوي» يتحمل الخسارة
» تسمم 5 أفراد من أسرة واحده بسبب وجبة
» «بوطيب» يصل القاهرة للانضمام للزمالك
» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية
» «لاسارتي»: الخسارة لن تؤثر على مسيرة الأهلي
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» «السعيد» يقود بيراميدز للفوز على الاهلى

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول