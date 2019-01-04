عجوز تلقي نفسها من الطابق الرابع بسبب المرض

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حلوان

انتحار مسنة

أقدمت مسنة علي القاء نفسها من شرفة منزلها بكفر العلو بكورنيش حلوان لتسقط جثة هامدة وسط ذهول المارة.

كان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا من أهالى بكفر العلو بكورنيش حلوان بسقوط سيدة عجوز 60 عاما من الطابق الرابع لتتوفى فى الحال.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات وسماع شهود العيان والتحريات ان المتوفاة متزوجة من موظف بالمعاش الذي قرر أنه ذهب ليلة الحادث لشراء بعض مستلزمات المنزل وعقب عودته اكتشف انتحارها.

كما قرر الزوج امام رجال المباحث أنها قد أصيبت بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة ليأسها من شفائها وانها كانت تفضل الجلوس وحيده قبل وقوع الحادث بأيام.


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