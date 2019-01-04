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تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

بالفيديو.. اعتقال المتحدث باسم «السترات الصفراء»

بالفيديو.. اعتقال المتحدث باسم «السترات الصفراء»

عرب وعالم

تظاهرة لـ«السترات الصفراء»
تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

وكالات - خالد الشرقاوي

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اعتقال

السترات الصفراء

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات مصورة ترصد لحظة اعتقال قوات الأمن الفرنسية المتحدث باسم حركة "السترات الصفراء".

واعتقلت الشرطة الفرنسية إريك درويه المتحدث باسم حركة السترات الصفراء خلال تجمع لهم، حرصوا فيه على إضاءة الشموع تضامنا مع جرحى ومصابي الحركة.

وخرج آلاف الفرنسيين فجر الثلاثاء الماضي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019 وسط احتجاجات غاضبة، في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين حياة المواطنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدى المتظاهرون السترات الصفراء ليلة رأس السنة كنوع من الضغط على الحكومة الفرنسية للاستجابة إلى مطالبهم.

وجاء ذلك بعدما ألقى الرئيس الفرنسي خطابًا في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، يحث من خلاله الشعب الفرنسي على التوقف عن الاحتجاجات، وقبول الواقع الذي يعيشونه ومعرفة أن زيادة الإنفاق العام ليست هي الحل لمشاكلهم قائلًا: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ويجب علينا ذلك"، مشيرًا إلى أن نتائج الإصلاحات لا يمكن الشعور بها بصورة مباشرة، وأنه يشاطر المواطنين نفاد الصبر.

ووصف ماكرون العام الجديد 2019 بأنه حاسم بالنسبة له، وأكد أنه لا شيء يستند إلى أكاذيب، ودعا مواطنيه إلى الإبقاء على الثقة والأمل قائلًا: "فالأمل فينا نحن أنفسنا في مستقبلنا المشترك في حلمنا الأوروبي".

ويذكر أن الشرطة الفرنسية طوقت المنطقة التي تقام بها الاحتفالات، مع تفتيش حقائب الزوار، وفرض الحظر على شرب الكحوليات، ووضعت بعض القيود المرورية.


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