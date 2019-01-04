متى حصلت إسكتلندا على حجر الهرم الأكبر؟

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كشف شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة، تاريخ حصول إسكتلندا على الكتلة الحجرية الجيرية من كساء الهرم الأكبر والتي أعلنت الأخيرة عرضها بمعرض في 8 فبراير المقبل.

وقال "عبدالجواد"، في تصريحات صحفية، إن تلك الكتلة الحجرية، خرجت من مصر عام 1872، وخلال تلك الفترة لم يتم الكشف عنها حتى أعلن مؤخرًا تنظيم المعرض.

وأضاف عبدالجواد، أنه تم مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة مدى قانونية خروج تلك القطعة والمستندات التي تثبت ذلك، حتى وإن كان خروج تلك القطعة قبل صدور قانون حماية الآثار، والذي جرم بيع وشراء الآثار في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن الجهة المالكة لأي أثر عليها الكشف عن مستندات شراءها لتلك القطعة.

وأكد عدم التهاون أو ترك أي قطعة أثرية مصرية، وسنبذل قصار جهدنا لاستعادة آثارنا، حتى وإن كان خروجها قبل مئات السنين، طالما يحق لنا استعادتها سنستعيدها.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، تنظيم معرض بالتزامن مع الذكرى المئوية الثانية لميلاد عالم فلك اسكتلندا الملكي، تشارلز بيازي سميث، الذي أخرج الحجر من مصر إلى المملكة المتحدة، وهي واحدة من الحجارة القليلة الباقية من الهرم الأكبر، والتي سيتم عرضها في معرض جديد دائم بالمتحف، وأطلق عليه اسم "مصر القديمة".


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