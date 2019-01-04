  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

احتجاجات السودان.. مواجهات بين الأمن والمحتجين بأم درمان

بومبيو

"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

رشيدة طليب

أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

قضايا وحوادث

جرائم قتل
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سيدة تتهم زوجها بتعذيب نجلها وحرق جسده

#

لخلافات زوجية.. انتحار ربة منزل فى الفيوم

#

انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة

#

تفاصيل الغيرة التي قتلت طبيبة على يد زوجها ببولاق

الاجهزة الامنية

أسيوط

مقتل ربة منزل

خلافات اسرية

زوجها

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .  

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، فد تلقي  إخطارًا من العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود بلاغ لمركز أسيوط بمقتل "س . ع" 32 سنة، ربة منزل على يد زوجها "خ . ف" 30 سنة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

 تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم 5 أفراد من أسرة واحده بسبب وجبة
» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية
» «السعيد» في أول مواجهة يهز شباك الأهلي
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»
» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية
» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول