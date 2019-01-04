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عاطل يقتل والدته بشبرا الخيمة

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عاطل

قتل والدته

أقدم عاطل علي قتل والدته المسنة بحجة سوء معاملتها له بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالى بمقتل سيدة داخل منزلها بشارع البلاط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مباحث  وتبين وجود جثة "سعاد. م.ع"، 69  سنة، ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها، ولايوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

وبسؤال شاهدى الواقعة من جيران المجنى عليها قررا بسابقة قيام إبنها "أيمن" 41 سنة، عاطل، بالتعدى عليها بالضرب منذ ثلاثة أيام، وقاما بمنعه واصطحابها للشقة سكنها مكان العثور عليها، وأضافا أنهما لم يشاهداها بعد ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها، وذلك بسبب سوء معاملتها له وأنها أُصيبت بحالة فقدان للوعى وفوجئ بوفاتها، ولم يقم بالإبلاغ خشية مسائلته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق. ‎


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