  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

احتجاجات السودان.. مواجهات بين الأمن والمحتجين بأم درمان

بومبيو

"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

رشيدة طليب

أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

أب يعذب طفلته حتى الموت بسبب المخدرات

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"

#

بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة

#

علاقة حميمية انتهت بمقتل الابن بسبب صراخه

#

"قهوجي" يمزق جسد صاحب مغسلة بسبب معاكسة شقيقته

المخدرات

الاجهزة الامنية

اب

عين شمس

تعذيب طفلة حتي الموت

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة, من كشف غموض واقعة تعذيب طفلة حتى الموت بعد أن عثر عليها مقتولة داخل شقتها بعين شمس حيث تبين أن والدها مدمن مخدرات قام بالتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها .

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة "سلوى .ى.ر - سن 13" , بالشقة سكنها - الكائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها ، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة .

وبسؤال شقيقتها "سلمى" سن 12 قررت قيام والدها عامل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى عدد ثلاث قضايا آخرها قضية سرقة متجر) بإيثاقها، والتعدى عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، وذلك بعد أن أبدت رغبتها فى زيارة والدتها (مُطلقة من أبيها) وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها فى السرير وإنصرف وحال إيقاظها إكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدى عليهما لكونه من مدمنى المواد المخدرة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى اختباء المتهم طرف أحد أقاربه - بدائرة مركز شرطة دمنهور (بالبحيرة) وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال ابنته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى على إبنته بإلقائها بالطريق العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم 5 أفراد من أسرة واحده بسبب وجبة
» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية
» «السعيد» في أول مواجهة يهز شباك الأهلي
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»
» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية
» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول