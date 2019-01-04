» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»

04 يناير 2019 - 06:56 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام.

لم تستغرق عملية "جس النبض" بين الأهلي وبيراميدز دقائق حتى ضغط الفريقين بشكل واضح منذ إنطلاقة المباراة حيث حاول كل فريق إستغلال أوراقه الهجومية الواضحة فالمارد الأحمر أعتمد على انطلاقات معلول وآزارو والشيخ وناصر ماهر ورمضان صبحي.

في المقابل ، أعتمد بيراميدز على كينو وعبد الله السعيد الذى أنضم للنادي منذ ساعات قليلة قادماً من أهلي جدة ، كما حاول حسام حسن المدير الفني لبيراميدز إستغلال سرعة تراوري وجون سيفينيز.

حاول الفريقين الوصول إلى المرمى لكن الكلمة النهائية مازالت لمدافعي الاهلي وبيراميدز حيث تمكن المدافعين من إحكام الرقابة على مفاتيح لعب الفريقين.

كاد وليد آزارو يُسجل هدف التقدم للأهلي بعدما مرر عمرو السولية تمريرة رائعة بين مدافعي بيراميدز لكمن المهاجم المغربي لم يتعامل معها بشكل جيد وتدخل دفاع بيراميدز ليُنقذ الموقف.

نشط أداء الاهلي عدة دقائق وسيطر على وسط الملعب ومن هجمة رائعة بدأها رمضان صبحي ومررها بشكل رائع إلى على معلول الذى لعب كرة عرضية للرأس الذهبية وليد آزارو الذى أرتقي لأعلي وسجل هدف التقدم في الدقيقة 32.

أشعل هدف الاهلي الحماس في المباراة ونشط أداء بيراميدز لتسجيل هدف التعادل كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثاني ونال محمد حمدي بطاقة صفراء للخشونة مع كريم نيدفيد ،ونال آزارو بطاقة صفراء للتمثيل للحصول على بطاقة صفراء بعدها إنتهى الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.