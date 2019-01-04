برلماني لرئيس الوزراء: "لماذا أغلقت مستشفى جامعة مصر؟"

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رئيس الوزراء

اغلاق

النائب محمد المسعود

مستشفى جامعة مصر

تقدم النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قرار إغلاق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف المسعود: "تابعنا القرار الصادر مُؤخرًا بشأن غلق مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي أثار بداخلنا العشرات من الأسئلة الاستنكارية فما هي أسباب الاكتشاف المفاجئ أن صرح علمي وطبي بحجم مستشفى جامعة مصر يعمل في المجال منذ عدة السنوات تخرج منه مئات الأطباء وتلقى فيه الآلاف على مدار السنوات الماضية العلاج، ويعالج فيه مرضى الغسيل الكلوي بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة فيتبين أنه غير مرخص وكذا غير تابع لوزارة التعليم العالي".

وجاءت الأسئلة التي وجها النائب البرلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على النحو التالي:

ما الأسباب التي أدت إلى قرار الغلق؟

ما أسباب الاكتشاف المفاجئ للموقف القانوني لها؟

ما هو موقف المرضى بداخلها؟

ما هو الحل القانوني لتلك الأزمة المخزية؟


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