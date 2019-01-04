الكنيسة الإنجيلية تقدم الشكر لـ"السيسي".. تعرف على السبب

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السيسي

عيد

شكر

كنيس الانجيلية

وجه القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهنئته للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف، خلال كلمته في قداس الكنيسة الإنجيلية إحتفالًا بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة أن الرئيس السيسي أعلى قيم المواطنة بقرار تأسيس اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية.

كما قدم زكي، الشكر للرئيس السيسي على قراره بتقنين 627 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات من جملة 5500 لكافة الطوائف يخص الطائفة الإنجيلية منها 85 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات من إجمالي 1070 تقدموا بطلب لتقنينهم للجنة تقنين الكنائس.


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