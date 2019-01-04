«شلبي» يرفض تقديم ستوديو الأهلى وبيراميدر

04 يناير 2019 - 06:10 م

رفض الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، تقدم الأستوديدو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز، بسبب الديكور القديم لبرنامج ستاد النيل على قناة "نايل سبورت".

وعلى الرغم من إعلان شركة برزنتيشن الراعي الإعلامي للقناة، أن شلبي سوف يقوم بتقديم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز، التي ستقام مساء اليوم، إلا أنه جرى الاتفاق على قيام شلبي بالتعليق الصوتي على المبارة فقط.

ويبدأ ظهور شلبي على الشاشة بعد انتهاء الديكور الجديد للبرنامج، الذي يجري العمل فيه حاليا في استوديو الجيب بوسط القاهرة.