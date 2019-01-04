  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

رشيدة طليب

أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

دراسة:

مرضى السكري معرضون للإصابة بضعف الانتصاب

الصفحة الأخيرة

داء السكري
داء السكري

وكالات

أخبار متعلقة
#

اكتشاف أول علاج نهائي لمرض "السكري"

#

دراسة تكشف علاقة عدسة العين بهشاشة العظام

#

للنساء فقط: إذا كنتي تعملين 9 ساعات يوميًا فستصابين بـ"السكري"

أمراض

السكر

دراسة

ضعف جنسى

أفادت دراسة أجراها باحثون بجامعتي إكسيتر وأوكسفورد، أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم قابلية وراثية للإصابة بالضعف الجنسي، واتباع أنماط حياة صحية للسيطرة على السكري يحد من ذلك.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية (American Journal of Human Genetics ) ضعف الانتصاب يؤثر على حوالي 30 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وهناك العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك عوامل الشيخوخة، وزيادة الوزن والتدخين، بالإضافة إلى الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكبد المزمنة.

وحسب المعهد الوطني للصحة في بريطانيا، فإن مرضى السكري من النوع الثاني معرضون أكثر من غيرهم بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف للإصابة بالضعف الجنسي.

وحتى الآن، كانت الأدلة الداعمة للصلة بين السكري من النوع الثاني والضعف الجنسي قائمة على الملاحظة فقط، ما يعني أن الباحثين لم يتمكنوا من إثبات علاقة سببية بين المرضين.

وللبحث عن أسباب جينية تربط المرضين، فحص الفريق جينات أكثر من 220 ألف رجل مصاب بالسكري من النوع الثاني من 3 مجموعات سكانية مختلفة في بريطانيا.

وكان من بين المشاركين حوالى 6 آلاف رجل مصابون بالضعف الجنسي، حيث استخدم الباحثون التحليل الجيني المعقد للتحقيق في العلاقات بين مرض السكري، والضعف الجنسي.

ووجد الباحثون أن الاستعداد الوراثي لمرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

وقالت الدكتورة آنا موراي، من كلية الطب بجامعة إكسيتر، وأحد المشاركين في الدراسة: "وجدنا أن الاستعداد الوراثي لمرض السكري من النوع الثاني مرتبط بخلل في الانتصاب لدى الرجال المصابين بالمرض".

وأضافت أن "هذه النتائج تعني أن الحد من خطر الإصابة بالسكري من خلال أنماط حياة صحية وفقدان الوزن، يجنب الرجال أيضًا خطر الإصابة بضعف الانتصاب".

وأشارت إلى أن "ضعف الانتصاب يؤثر على واحد على الأقل من كل 5 رجال فوق سن الستين، لكن حتى الآن لم يُعرف إلا القليل عن سببه، وتفيد نتائج الدراسة بأن السبب يمكن أن يكون وراثيًا".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 90% من الحالات المسجّلة في شتى أرجاء العالم لمرض السكري، هي حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساساً جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي.فى المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية
» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» «آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»
» سقوط مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول