بعد فيديو «إهانة مصر».. شيرين تثير الجدل من جديد وزجها يتدخل

04 يناير 2019 - 05:56 م

حسام حبيب شيرين عبدالوهاب إهانة مصر

أطلت المطربة، شيرين عبد الوهاب، في ظهور جديد ومثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتهامات التي طالتها مؤخرا بشأن إساءتها لمصر في حفل ليلة رأس السنة.

وانتشرت فيديوهات لشيرين عبدالوهاب، أمس الخميس، وهي ترقص في حفل زفاف شقيقتها إيمان، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتظهر مقاطع الفيديو الرائجة رقص شيرين بصحبة ابنتها، على أغنيات المطربة المصرية الشعبية بوسي.

كما تظهر ابنة شيرين في مقطع فيديو آخر نشره والد المطرب المصري حسام حبيب، خلال تأديتها لحركات راقصة، على نغمات بعض الآلات الموسيقية.



وكان الإعلامي المصري، تامر أمين، هاجم شيرين عبد الوهاب، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، بزعم أنها أساءت إلى مصر في الحفل الذي أحيته بليلة رأس السنة.

وانتقد تامر أمين رد شيرين على أحد الحاضرين للحفل، عندما قال لها: "الله يا شيرين"، لترد عليه: "والله أنا خسارة في مصر"، وهو ما اعتبره أمين وإعلاميين مهينا في حق البلد.

كما أشار إلى أنه خلال الحفل، تم كسر منضدة، لتعلق شيرين في المقابل: "طبيعي ما انتوا في مصر يعني"، موضحا أن المطربة دائما ما تسيء إلى مصر في معظم حفلاتها، مثلما حدث في تونس، وفي حفلها بإمارة الشارقة، عندما سخرت من مياه نهر النيل.

وردًا على هذه الاتهامات، أكد حسام حبيب زوج شيرين أنها قالت إنها خسارة في مصر، بسبب وجود 3 مرايات على المسرح، تظهرها من الخلف، وذلك كجزء من الحفل، بحسب تصريحاته لأحد المواقع.

وقال حبيب: "كان على المسرح 3 مرايات تظهر شيرين من خلفها فى بداية الحفل كجزء من الـshow ، وكان هناك صدى صوت أثناء غنائها شيرين والناس كانت تشعر بالضيق لعدم تمكنهم من سماع غنائها، فقالت شيرين: "أكيد ده بسبب المرايات لأنها تعكس الصوت".

واستكمل حبيب أن الموسيقار المصري حلمى بكر، كان من بين الحاضرين في الحفل، فسألته شيرين:

"مش كده يا أستاذ حلمي" فرد الأخير: "انتي صح"، لتعقب شيرين ضاحكة: "طلعت بفهم… أنا خسارة فى مصر"، وأوضح حسام حبيب أنها "جملة دارجة على ألسنتنا جميعا".

أما عن موقف تحطيم طاولة في الحفل، فأوضح حسام حبيب أنها تحطمت أثناء جلوس أجانب عليها، فحاولت شيرين أن تمازحهم وتطمئنهم قائلة: "لا تخافوا كل شىء سيتم تصليحه.. أهلا بكم في مصر"، متسائلا: "أين الاستهزاء بمصر هنا".

واستنكر حسام حبيب تلك الاتهامات، وتساءل كيف تسئ شيرين لمصر وهي من فضلت إقامة حفل رأس السنة بالقاهرة، رافضة عروضا بإقامة حفلات فى إسطنبول ولبنان، وقالت إن مصر بلدي أولى، رغم أن أجر إقامة الحفلات بالخارج أضعاف مصر.

وتابع: "الحفل حضره فنانون كبار وشخصيات عامة وممثلون عن الرقابة والمصنفات فلماذا لم يردد هؤلاء تلك الاتهامات، بلاش نشكك فى وطنية الناس بهذه الطريقة".