وزير النقل يتفقد محطة مترو السادات

04 يناير 2019 - 05:42 م

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مترو السادات (التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، تفقد خلالها شبابيك التذاكر والأرصفة واطمئن على زمن التقاطر ووجه وزير النقل العاملين بالمحطة خلال زيارته للمحطة بحسن معاملة الجمهور، وحل أى مشاكل تواجههم بشكل سريع، كما اطمئن على عمل بوابات التذاكر وكاميرات المراقبة.

وخلال لقائه بالركاب في الجولة أكد الوزير على السير في اتجاهين متوازيين بالنسبة لمرفق مترو الأنفاق وهما استكمال مراحل الخط الثالث للمترو وإعادة تأهيل وتطوير الخط الاول والثاني مشيرا الى الحصول على تمويل ميسر من عدد من المؤسسات الدولية لتطوير الخط الاول، لافتا الى تركيب كاميرات مراقبة التشغيل بالمحطات ومنشأت المترو واحواش تخزين القطارات بالخطين الاول والثانى لعدد 47 محطة عدد الكاميرات بالخط الاول 1385 وعدد كاميرات890 بالخط الثانى بتكلفة إجمالية قدرها 38 مليون جنيه.

ويساهم المشروع في متابعة التشغيل مباشرة والتدخل فى حالة وجود اى أعطال مما يحسن جودة التشغيل ويرفع مستواة لافتا الى توريد وتركيب 850 بوابة تذاكر تعمل بالتقنية المزدوجة ( التذكرة المغناطيسية – الكارت الذكى ) بتكلفة إجمالية قدرها 160 مليون جنية، مشيرا الى جعل تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق من حلوان الى المرج الجديدة بداية من الفصل الدراسي الثاني تيسيرا على الركاب والطلبة.

كما أشار الوزير الى فوز شركة هونداى روتم الكورية بالمناقصة التى طرحتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق لشراء 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو (شبرا الخيمة - المنيب) بتكلفة تصل إلى 2.42 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة تحديث قطاراته ورفع مستوى الخدمة وزيادة أعداد القطارات المكيفة العاملة به.