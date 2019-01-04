«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز

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بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهم من الأسبوع الثامن بالدوري المصري.

وجاءت تشكيلة المارد الأحمر على النحو التالي :-

حراس المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، كريم نيدفيد

خط الوسط: محمد محمود، عمرو السولية، وليد سليمان

خط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، وليد أزارو


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