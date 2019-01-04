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تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية

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الدقهلية

كشف غموض

سرقة مصوغاتها

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من كشف غموض مقتل سيدة، وسرقة مصوغاتها، حيث تبين أن وراء الجريمة "ميادة حسن"  33 سنة، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مركز شرطة من "محمد ص"بائع متجول، وشقيق زوجته، بشكهما في وفاة زوجة الأول "فهيمة" 54 سنة، بعد اكتشاف سرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وبعد استئذان النيابة العامة تم استخراج الجثة من المقبرة والكشف عليها، تبين وجود كسر فى الرقبة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وعلى الفور أمر العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع العقيد  خالد القاضي رئيس فرع البحث، والمقدم أحمد فتحي وكيل الفرع، والرائد محمد الأرضي رئيس مباحث شربين، وكشفت تحريات فريق البحث، عن تردد احد السيدات على منزل المجني عليها يوم الوفاة.

وتبين أنها تدعي "ميادة حسن"  33 سنة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها وتضيق الخناق عليها اعترفت بارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها  تعرفت على المجنى عليها منذ فترة واشتكت من إصابتها ببعض الأمراض فاقنعتها بأن أسباب مرضها هي إصابة من الجن وأنه على دراية بهذا وسوف تقوم بعلاجها ، وتوجهتا لمحل عطارة وقامتا بشراء كيس بداخله مادة لمسحوق بيج اللون يطلق عليه الترياق.

وعقب عودتهما لمنزل المجنى عليها مرة أخرى،  أعددت المتهمة عصير برتقال وقامت بمغافلتها ووضعت كامل محتويات الكيس في كوب عصير المجنى عليها وعقب شربها العصير شعرت بحالة إعياء فقامت بكتم أنفاسها وأودت بحياتها واستولت على هاتفها المحمول ومصوغاتها الذهبية.

تم ضبط الهاتف المحمول، وقررت المتهمة أنها قامت ببيع المصوغات الذهبية ( ثلاثة غوايش و سلسلة) بمحل بمركز كفر سعد بدمياط بمبلغ 19500 جنيه قامت بإنفاقه في سداد ديونها وقضاء بعض احتياجاتها، أرشدت عن صاحب محل المصوغات الذهبية، وتمكن كلا من النقيب بن محمد عاطف وشادي الغزالي معاني المباحث من ضبط صاحب المحل  ونفى علمه بأن المشغولات من متحصلات الجريمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


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