أول تحرك لـ«الخطيب» بعد انتقال «السعيد» إلى بيراميدز

04 يناير 2019 - 05:14 م

قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس، لدراسة قانونية انتقال عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق، إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان قد وضع الأهلي بندًا في عقد السعيد عند بيعه لصفوف أهلي جدة السعودي، يُقضي بحصول الفريق الأحمر على مبلغ 2 مليون دولار حال بيع اللاعب لأي نادٍ داخل مصر.

ويرغب مجلس الأهلي بقيادة بيبو، في شكوى بيراميدز، من أجل حفظ حقوق ناديه بالحصول على الشرط الجزائي، المنصوص عليه في عقد اللاعب مع فريقه السعودي السابق.

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع السعيد، قادمًا من صفوف أهلي جدة السعودي، لمدة موسمين بالموسم الجاري.