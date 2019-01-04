الوطنية للصحافة: أكثر من مليون وظيفة جديدة في 2018

04 يناير 2019 - 05:05 م

قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 35 عاما فقط، مشيرا الى أن الدولة لابد أن تستفيد من طاقة الشباب في أشياء إيجابية ودمجهم في المجالات والتطورات المختلفة.

وأكد عبد الله، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنه يجب على الدولة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لتغيير ثقافة الشباب عن مفهوم الوظائف الحكومية الثابثة، مضيفا أن البطالة انخفضت بنسب ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن المشروعات القومية الجديدة تستوعب العديد من فرص العمل في مختلف المجالات، وهناك أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال عام 2018 وسيزيد العدد خلال الفترة المقبلة.