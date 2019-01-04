» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية

أمير سعد
أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة الداخلية غدًا السبت باللقاء المؤجل من الأسبوع الــ16 بمسابقة الدورى الممتاز.
وضمت القائمة 18 لاعبًا من بينهم أيمن رجب حارس المرمى الذى يتواجد للمرة الأولى مع عودة المهاجم الكاميرونى كريستوفر ميندوجا.
وجاءت القائمة كالتالى ..
حراسة المرمى.. محمد مجدى – أيمن رجب .
خط الدفاع.. باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد مجدى – محمود متولى – محمد هاشم – طارق طه.
خط الوسط.. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – عمر الوحش – محمد الضرف – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو .
خط الهجوم.. بينسون شلونجو – شكرى نجيب – كريستوفر ميندوجا.
عشاء06:40 م
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:05
عصر
14:52
مغرب
17:10
عشاء
18:40