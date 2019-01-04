طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

04 يناير 2019 - 04:56 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق الوجه البحرى والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

أما عن حالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 20 مترًا والرياح السطحية جنوبية غربية ، وعن حالة البحر الأحمر فى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 20 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فتكون: