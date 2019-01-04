  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:13 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

رشيدة طليب

أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

«الأرصاد»:

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

آخر الأخبار

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

#

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

#

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلاً

#

«الأرصاد»: طقس معتدل على كافة الأنحاء غدًا

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء، أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق الوجه البحرى والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

أما عن حالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 20 مترًا والرياح السطحية جنوبية غربية ، وعن حالة البحر الأحمر فى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 20 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، فتكون:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية
» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» «آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»
» سقوط مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة
» 18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول