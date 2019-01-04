» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق

04 يناير 2019 - 04:29 م

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، في اتهامهما بقتل سائق سيارة "تاكسي"، لسرقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، وقالا إنهما استدرجا سائق التاكسي من منطقة الوايلي، وطلبا منه إيصالهما إلى مدينة الشروق، نظير 150 جنيها، وهو ما دفع السائق إلى الموافقة على الفور.

وتابعا في اعترافاتهما، بأنهما بمجرد وصولهما إلى مسرح الجريمة هدداه بسلاح أبيض للنزول من السيارة، ولكنه رفض وظل ممسكًا بعجلة القيادة، رغم اعتدائهما عليه بالسلاح الذي بحوزتهما.

وأوضح المتهم الأول، أنه سدد عدة طعنات للمجني عليه حتى يترك عجلة القيادة، وبعد أن تأكدا من وفاته قاما بإخراجه من داخل السيارة وإلقاء جثته في مكان العثور عليه، وأخذا السيارة وفرا من مكان الواقعة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة الشروق، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة سائق وجد مقتولاً ومُلقى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وعثر على الجثة وبها عدة طعنات.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الواقعة بغرض سرقة التاكسي الخاص بالمجني عليه، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه وقيامهما بقتل المجني عليه بغرض سرقة سيارته.