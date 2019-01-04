انقلاب سيارة وقود تحمل 7 أطنان بنزين

04 يناير 2019 - 04:00 م

إنقلابت منذ قليل سيارة نقل محملة بــ 7 أطنان بنزين وسكب حمولتها بالكامل, علي طريق أسيوط سوهاج، الأمر الذى أدى توقف حركة السير على الطريق وقيام المرور بعمل تحويلات فرعية للحد من التزاحم والتوقف على الطريق.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بدائرة قسم ثان دون وجود إصابات.

وعلى الفور دفعت مديرية أمن سوهاج بقوات الحماية المدنية وقوات إدارة المرور للتعامل مع الحادث نظرا لخطورته وقربه من مستودع مواد بترولية موجود بالمنطقة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه أثناء مرور السيارة رقم ه ر ا 4627 نقل محملة بــ 7 طن بنزين قادمه من أسيوط في إتجاه سوهاج لتفريغ حمولتها بإحدى المحطات بمنطقة الشهيد اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه انقلاب السيارة على جانبها، وسكبت كامل حمولتها على الطريق.

بدورها، قامت إدارة المرور بفتح محاور مرورية للحد من الكثافة المرورية على الطريق ومنع الحوادث وقامت قوات الحماية المدنية بالتعامل مع البنزين من خلال سكب مواد رغوية ورمال منعا لحدوث حرائق بالمنطقة خاصة أنها منطقة حيوية وبها كثافة سكانية كبيرة ويوجد بالمنطقة أكبر مستود للمواد البترولية بسوهاج جار أستمكمال أعمال التخلص من المواد البترولية الموجودة على الطري،ق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.