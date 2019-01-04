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خبير سياحي: حادث حافلة فيتنام وقع بعد عامين لم تشهد مصر فيهما إرهابًا

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متابعات حنان حمدتو

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قال الخبير السياحي كريم عبد العزيز إن حادث تفجير حافلة السياح الفيتناميين الإرهابي، يوم الجمعة الماضي، وقع بعد نحو عامين لم تشهد مصر فيهما حادثًا إرهابيًا استهدف سياحًا أجانب.

وأضاف "عبد العزيز"، وفقًا لما ورد بموقع  "افريكا نيوز" الإخبارى فى تعليقه على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، عن أن مصر هي ثاني أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم لعام 2018، أن السياحة تُعد من أهم القطاعات الاقتصادية ومصادر الدخل في مصر، التي تستحوذ على 1% من حركة السياحة في العالم.

وتابع عبد العزيز بأن مصر لا تزال أكثر أمانًا للسياح من باريس، وأن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان أمن السياح وتحسين الظروف الأمنية، كما يلمس السياح بأنفسهم مدى الحفاوة والترحاب اللذين يستقبلهم بهما المصريون.


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