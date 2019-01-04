بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

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نيمار

ليفربول

منتخب الفراعنة

حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى المركز الرابع فى قائمة أغلى لاعبى العالم مع انطلاق عام 2019.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن قيمة محمد صلاح فى سوق الانتقالات العالمية حالياً بلغ 151 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 168 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح يعد أغلى لاعب فى الدورى الإنجليزى، بعدما تفوق على هارى كين قائد توتنهام، وهازارد لاعب تشيلسى وكيفن دى بروين لاعب مانشستر سيتي، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وتصدر نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسى فى صدارة القائمة بعدما بلغت قيمته التسويقية 206 ملايين جنيه إسترلينى، ما يعادل 229 مليون يورو، وجاء زميله فى فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابى ثانياً بعدما بلغت قيمته التسويقية 194 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 215 مليون يورو.

وحل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني في المركز الثالث بقائمة أغلى لاعبى العالم، بعدما بلغت قيمته التسويقية 183 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 203 ملايين يورو.

ولم يتواجد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بعدما بلغت قيمته التسويقية 96 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 107 ملايين يورو، فيما جاء فيليب كوتينيو لاعب منتخب البرازيل ونادى برشلونة الإسبانى فى المركز العاشر، وأنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد الاسباني في المركز الثامن متفوقاً على بول بوجبا.



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