"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

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ديلي ستار

السياح البريطانيين

بنيدورم

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن خريطة السياحة عند البريطانيين قد تتغير في الفترات المقبلة، إذا اتجه معظم السياح الإنجليز إلى مصر وتركيا كوجهتين رئيسيتين لقضاء عطلاتهم، مرجعين ذلك إلى انخفاض الأسعار بهما.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن السياح البريطانيين قرروا اجتناب منتجعات "بنيدورم" الإسبانية، والتي تعتبر الوجهة الرئيسية لسياح البريطانيين والهولنديين على مستوى العالم، فخطتهم قضاء عطلات في مصر وتركيا، لرخص الأسعار، وفق قولهم.

وأوضح التقرير، أن "بنيدورم"، واحدة من أشهر أماكن السياحة في العالم لدى البريطانيين، منذ الستينيات، لكن كل ذلك في طريقه للتغيير.

وتشير آخر تقديرات الشركات السياحية في بنيدورم، إلى أن أعداد السياح البريطانيين، في السنة الأخيرة، والذين قضوا إجازتهم هناك، تجاوز 454 ألف سائح.

ولفت التقرير، إلى أن هذا الرقم يعني أن السياح البريطانيين الذين يزورن "بنيدورم"، قد قل في هذا الموسم بنسبة حوالي 8% عن المواسم السابقة.

وترى الصحيفة، أن انخفاض أسعار الإجازات والانتقالات في بلاد كـ تركيا ومصر، ساهمت في تقليل أعداد السياح البريطانيين لـ"بنيدورم"، لكن السياح من إسبانيا والبرتغال وبلجيكا قد عملوا على توازن الأمور في البلاد لحد ما.

وفي السياق، قال أحد أصحاب الشركات السياحية في بنيدورم، يدعي إنطونيو مايور، إنه "على الرغم من جذب وجهات متنافسة مثل تركيا ومصر بعض السياح، إلا نحن راضون جدًا عن النتائج التي تم الحصول عليها في بنيدورم".

وعقبت الصحيفة، أن محاولات بينيدورم والمنتجعات الإسبانية الأخرى مثل ماجالوف وإيبيزا تقديم أنفسهم كوجهة أكثر ترفًا في السنوات الأخيرة، هو ما أثر على تراجع عداد السياح لديهم.

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