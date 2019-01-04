» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

04 يناير 2019 - 01:54 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 554 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 737 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.