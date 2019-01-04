  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:24 م
بحث متقدم
عبدالله

"الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"

عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

صورة من الفيديو

أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

المالية

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

أديب

تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم

قضايا وحوادث

حملات امنية
حملات امنية

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

الداخلية تضبط 5 أطنان سلع غذائية فاسدة

#

محافظ المنيا يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

#

حملات لرفع الإشغالات بالجيزة

#

رفع 100 حالة إشغال طريق في طنطا

حملات ازالة الاشغالات

المناطق الاثرية فى الهرم

حملات مكبرة فى الجيزة

وجهت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، عدة حملات مكبرة بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام والمعالم السياحية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، ففي مجال البحث الجنائي ضُبِط "3 باعة متجولين – 7 خيال وجمال – 3 جزئي – 8 غرامات – 2 تسول"، وفي مجال المرافق، ضُبِطت "30 كرسيا – 10 قلب شيشة - 3 موازين – 3 شوايات – خلاطين - 5 ترابيزة، 2 تروللي – 3 ثلاجات – 7 استاندات – 3 شمسيات، 7 أسطوانات غاز – 2 قلاية – 3 خلاطات – باب صاج".

وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس
» ماء زمزم خير وزيادة رزق
» "كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار
» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول