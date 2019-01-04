حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم

04 يناير 2019 - 01:24 م

وجهت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، عدة حملات مكبرة بالمنطقة الأثرية بالهرم، لإزالة كل صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام والمعالم السياحية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، ففي مجال البحث الجنائي ضُبِط "3 باعة متجولين – 7 خيال وجمال – 3 جزئي – 8 غرامات – 2 تسول"، وفي مجال المرافق، ضُبِطت "30 كرسيا – 10 قلب شيشة - 3 موازين – 3 شوايات – خلاطين - 5 ترابيزة، 2 تروللي – 3 ثلاجات – 7 استاندات – 3 شمسيات، 7 أسطوانات غاز – 2 قلاية – 3 خلاطات – باب صاج".

وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت للنيابة لمباشرة التحقيق.



