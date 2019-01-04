» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس

04 يناير 2019 - 01:17 م

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تواصل تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة ولا صحة لتوقف توصيل الإنترنت بالمدارس.

وقالت الوزارة، فى خطابها لمركز مجلس الوزراء الإعلامى، إن المنظومة التعليمية لن تتوقف، وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواي فاي بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمي الجديد تسير كما هي تمامًا ووفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.

وأوضحت أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، والتي تطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم أكثر تفاعلًا مع الطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).



