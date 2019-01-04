  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
عبدالله

"الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"

عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

صورة من الفيديو

أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

المالية

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

أديب

تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

محافظ القاهرة: لا تهاون في محاربة الفساد

آخر الأخبار

عبد العال
ارشيفية

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل

#

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

#

وزارة السياحة تستقبل أسر المتوفين ومصابى حادث المريوطية

#

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

الأسعار

محافظة القاهرة

خالد عبد العال

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه لا تهاون في محاربة الفساد داخل منظومة العمل والتعامل بكل حزم وتفعيل أحكام القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته أو من يخالف صالح العمل.

وطالب المحافظ  خلال لقائه بعدد من القيادات الامنية و الادارية  داخل المحافظة  بمتابعة المستغلين لوظائفهم موجها باستمرار التنسيق الإيجابي مع كافة أجهزة الدولة لرصد المخالفات غير القانونية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وتابع من خلال غرف عمل المحافظة ، انتشار الخدمات الأمنية فى كافة المواقع الخدمية  فى المواقف  مستودعات البوتجاز و منافذ بيع السلع الغذائية  ومحطات الوقود بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية ، ووجه برصد أى حالات غير مبررة لزيادة الأسعارداخل الاسواق بالمحافظة والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس
» ماء زمزم خير وزيادة رزق
» "كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار
» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول