عكاشة: المسئولين أمروني بهذا الشيء في الكريسماس

04 يناير 2019 - 11:51 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن إدارة شركة إعلام المصريين ، كانت قد كلفته بالمشاركة في حلقة الاحتفال برأس السنة.



وأضاف "عكاشة" من خلال برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية "الحياة" ، أن المسئولين في الشركة تركوا له صناعة "الإيفيهات".



وتابع عكاشة ، أنه وافق على المشاركة في هذه الحلقة حتى يعكس للأجيال القادمة أن المذيع يجب أن يكون مذيع شامل، يستطيع أن يقدم برامج السياسة والترفيه.

شاهد الفيديو..

