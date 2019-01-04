  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بها الفعل

سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بهذا الفعل

منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول

منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول

صورة الخبر

في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"

شاكر

وزير الكهرباء يحدد موعد زيادة الفواتير

الاهلي

الأهلي فى اختبار صعب أمام «بيراميدز»

إلهان عمر

إلهان عمر تؤدي اليمين علي "المصحف" في الكونجرس

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

زوجة طبيب كفر الشيخ

تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر الشيخ

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

طقس بارد وأمطار خفيفة بمطروح و الساحل الشمالى

الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول

عرب وعالم

منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول
منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رد ناري من محمد رمضان على أغنية "بشرى" المسيئة له

#

فؤاد علام: هذا الأمر كنز معلومات كبير يجب استغلاله

#

وزير الأوقاف: المحتكر ملعون دنيا وآخرة

#

بالفيديو.. آيتن عامر: "أنا اضحك عليا"

السياسية

عائلتى

كليشدار أوغلو

نسل الرسول

قال زعيم "كليشدار أوغلو"، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إنه لا يحب خلط الدين بالسياسة، بالرغم أنه عائلته من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المحلل السياسي التركي محمد جانبكلي، أن "كليشدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض زعم أخيرًا، أن عائلته التي ينتسب إليها تنحدر من نسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يحب أن يستغلّ هذا في السياسة.

وأثارت تصريحات كليشدار أوغلو ردود أفعال واسعة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علق أحد رواد "تويتر": "وصلت لعندكم هذه الموضة.. فليحذر الأتراك منه ومن حزبه قبل أن يقع الفاس بالرأس".

وغرد آخر: "الحوثي عندنا ينتسب لآل البيت وأذاقنا الويل احذروا ممن ينتسبون لآل البيت زوراً فهم أكثر إجراماً من غيرهم".

وقال أحد المعلقين: "لن يقدم نسبه للرسول فى الأمر شيء كان ممكن من 3 قرون أما اليوم..فلا شيء".

وكتب حساب عدنان اليوسفي: وهل انتسابه لآل البيت يجعل منه رجلا صالحا بالضرورة ..فأبو لهب من آل البيت و مع ذلك فهو شديد الكفر ومات على ذلك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار
» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» فستان زفاف فاضح يثير ضجة في تركيا
» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول