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إعادة محاكمة متهم بـ"تجمهر الطالبية".. غدًا

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شيماء السيد

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التظاهر

التجمهر

التجمهر والشروع

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون، إعادة محاكمة متهم في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات وموادًا حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية للخطر.



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