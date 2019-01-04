تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

04 يناير 2019 - 11:24 ص

علق الإعلامي عمرو أديب علي الإشاعات التي طالت النجم المصري والمحترف في نادي العين الإماراتي حسين الشحات عن انتقالة للقلعة الحمراء.

وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "هو بس الواحد كان عايز مصلحه حسين الشحات الراجل كان ممكن يحترف في اوروبا زي صلاح كده ويوصل للعالميه لكن معلش بقى نصيبه في الاهلى".

وتابع: "احنا كزمالكاوية كنا عايزين المصلحة العامة لا أكثر ولا اقل".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "أديب" حيث قال أحمد حمدي: " انا عارف الموضوع صعب عليكو شوية الاهلي عامل حرقان لناس كتير".

واضاف اخر: "او يفضل في الأهلي ويكون زي ابو تريكة او متعب او بركات او سليمان من اللاعيبه اللي أسمائهم خلدت في أفريقيا".