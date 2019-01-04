تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

عمرو محمد
علق الإعلامي عمرو أديب علي الإشاعات التي طالت النجم المصري والمحترف في نادي العين الإماراتي حسين الشحات عن انتقالة للقلعة الحمراء.
وقال في تغريدة لة بـ"تويتر": "هو بس الواحد كان عايز مصلحه حسين الشحات الراجل كان ممكن يحترف في اوروبا زي صلاح كده ويوصل للعالميه لكن معلش بقى نصيبه في الاهلى".
وتابع: "احنا كزمالكاوية كنا عايزين المصلحة العامة لا أكثر ولا اقل".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "أديب" حيث قال أحمد حمدي: " انا عارف الموضوع صعب عليكو شوية الاهلي عامل حرقان لناس كتير".
واضاف اخر: "او يفضل في الأهلي ويكون زي ابو تريكة او متعب او بركات او سليمان من اللاعيبه اللي أسمائهم خلدت في أفريقيا".
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