حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

04 يناير 2019 - 11:04 ص

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول الحجز علي أموال المودعيين بالبنوك لسد عجز الميزانية، مؤكدًا، أنها إشاعات الغرض منها اثارة البلبة بين المواطنين.

وأكد المركز في بيان له صباح اليوم الجمعة: أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأى سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.

وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضى 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018