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"المركزي" للتنظيم والإدارة يطلق برنامجًا تأهيليًا جديدًا للموظفين

الحياة السياسية

المركزى للتنظيم والادارة
ارشيفية

متابعات حنان حمدتو

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الموظفين

صالح الشيخ

الجهاز المركزى للتنظيم والاادارة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم إطلاق البرنامج التدريبي "بداية جديدة" ويستهدف الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية للمعاش، حيث يؤهله نفسيا لبداية مرحلة جديدة، وتأسيس مشروعات صغيرة تناسب تخصصه أو هوايته، ويشمل البرنامج مقدمة في دراسات الجدوى ، والحقوق التأمينية للموظف، وكيفية الاقتراض بضمان المعاش وغيرها.

وأضاف الشيخ  خلال مشاركته  في ختام عدد من البرامج التدريبية التي نظمها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي لعدد 146 مرشحا لتقلد وظائف قيادية من الدرجات الممتازة والعالية أن الحكومة حريصة على شغل الأكفأ والأجدر لوظائف الجهاز الإدارى للدولة ، كما أنها تعمل على رفع كفاءة الموظفين بالفعل داخل الحكومة عبر تنظيم عدة برامج تدريبية لرفع كفاءتهم

و اشار الى ان البرنامج التدريبي يتناول عدة محاور ، منها الإدارة الاستراتيجية ، وإدارة التغيير، والتطوير الإدارى، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات ، والإدارة الوقائية للأزمات، إضافةً إلى الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة ، وإدارة منظومة الابتكار إلى جانب السلطات المالية في ضوء اللوائح والقوانين ، كما قام كل مشارك بإعداد ورقة عمل عن رؤيته المقترحة لتطوير الإدارة المرشح لها ، ويقوم بمناقشته خبراء مختصون .

واستعرض رئيس الجهاز أهم إيجابيات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنها عودة الموظف الذي حصل على اجازة بدون راتب على نفس درجته الوظيفية التى كان عليها قبل بدء إجازته ، وهو ما عالج قصور القانون السابق الذي كان يمنح حق للموظف في العودة على الدرجة الوظيفية التى وصل لها زملاؤه القائمين على رأس العمل ، بل وربما يتولي وظائف قيادية قبلهم نظرا لعدم وجود مخالفات أو أي جزاءات بملفه الوظيفي خلال فترة إجازته.


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