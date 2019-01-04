إلهان عمر تؤدي اليمين علي "المصحف" في الكونجرس

04 يناير 2019 - 10:18 ص

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصومالية إلهان عمر وهي تؤدي اليمين الدستورية علي القرآن الكريم بين جدران الكونجرس الأمريكي لبدء مهام منصبها نائبة عن الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو، النائبة إلهان عمر، وهي تؤدي اليمين الدستورية على نسخة من القرآن الكريم، مرتدية الحجاب.

عشية أدائها اليمين أمام الكونجرس كأول عضو من أصل صومالي أمريكي، احتفلت ولاية مينيسوتا بعودة إلهان عمر إلى مطار العاصمة واشنطن الذي وصلت إليه كلاجئة عندما جاءت لأول مرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت إلهان: "قبل 23 سنة، من مخيم للاجئين في كينيا، وصلنا أنا وأبي إلى مطار في واشنطن العاصمة".

وكتبت إلهان في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "اليوم، نعود إلى ذلك المطار نفسه عشية أداء عملي كأول صومالية أمريكية في الكونجرس".

ونشرت صورتها بصحبة والدها مبتهجين أثناء سيرهما في مطار رونالد ريجان.

يذكر أن رشيدة طليب عضوة الكونجرس، سبقت إلهان عمر أدت اليمين الدستورية الخاصة بها، مرتدية الثوب الفلاحي الفلسطيني، بعد حصولها على مقعد في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات.

وأقسمت طليب اليمين على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أنجزها جورج سوس عام 1734، وهي تلك النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة، توماس جيفرسون.

وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" الأمريكية، فإن طليب استعارت هذه النسخة من القرآن الكريم من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في مكتبة الكونجرس.

وبيّنت الصحيفة أن استخدام القرآن الكريم في حلف اليمين يهدف إلى تعريف الأمريكيين بالدين الإسلامي.

وأعربت الأمريكية-الفلسطينية طليب عن فخرها بارتداء ثوب فلسطيني مطرّز؛ لكونه يعزز من هُويتها الفلسطينية أثناء أدائها القسم نائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان.

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