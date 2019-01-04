» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار

04 يناير 2019 - 10:14 ص

اجتمع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالامس مع نائب المنطقة الاقتصادية اللواء محمد شعبان مرعى ، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وذلك فى إطار استلام مهام عمله وبداية مباشرة التكليفات التى أوكلت إليه بحكم المنصب الجديد.

وقال مميش ان حجم الإنجاز الذى تم فى العامين المنصرمين، والذى وضع المنطقة فى مرتبة متقدمة بين المناطق الأكثر جذباً للاستثمار فى مصر بحكم جغرافيتها وتشريعاتها وبنيتها التنظيمية، كما طالب الفريق مميش بتقديم المزيد من المجهودات للعمل على تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات فى المنطقة الاقتصادية.

ووجه مميش خلال الاجتماع الشكر للواء محفوظ طه ، نائب رئيس الهيئة السابق على مجهوده خلال فترة عمله في المنطقة الاقتصادية متمنياً له كل التوفيق، و هنأ الفريق اللواء محمد شعبان ،على ثقة القيادة السياسية فى توليه منصب نائب رئيس المنطقة وأثنى على انضباطه كأحد رجال القوات المسلحة وبعلمه العسكرى، مما جعله أحد مسؤولى تلك المنطقة التى تعد قاطرة التنمية فى مصر، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى يعلق عليها القيادة السياسية والشعب آمالاً كبيرة.

ويذكر ان الجريدة الرسمية نشرت يوم الاثنين الماضى، فى عددها، قرار رئيس الجمهورية، رقم 604 لسنة 2018، بتعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، وهما: محمد شعبان عبد الفتاح مرعى، بدلاً من محفوظ محمد طه مرزوق، وتعيين محمد عبد العزيز محمد براية، بدلا من عبدالقادر محمد مرتضى عبد القادر درويش.