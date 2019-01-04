وزير الكهرباء يحدد موعد زيادة الفواتير

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متابعات- حنان حمدتو

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الأسعار

الزمالك

بولاق ابو العلا

محمدشاكر

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء ستزيد بعد 6 أشهر، وذلك فى يوليو المقبل، وستستمر الزيادة لمدة 3 سنوات، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين  ومن اجل تطوير المنظومة  بصفة دائمة دون انقطاع.

ونفى الوزير ما يتردد عن أن كل مواطن يحاسب حسب المنطقة التى يسكن بها، مشيرا الى  أن كل مواطن يحاسب على مقدار استهلاكه، فالذي يسكن فى بولاق مثل الذى يسكن فى الزمالك، والفارق هو مقدار الاستهلاك.

واضاف شاكرأن الكهرباء تواجه مشكلة كبيرة في سداد مديونيات البترول بسبب توريد الوقود للمحطات بكميات هائلة لتشغيلها حتى لا تتوقف ومن ثم لزم علينا تحرير سعر الطاقة الكهربائية وفقا لجداول زمنية سنوية لكي نكون قادرين على مواصلة المهام في إنتاج الكهرباء دون عجز ، وذلك وفقا لـ"صدى البلد".

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