الأهلي فى اختبار صعب أمام «بيراميدز»

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يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيل على، نظيره بيراميدز في السادسة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

ويقود الأهلي لأول مرة الأورجوياني مارتن لاسارتي، الذى يأمل في إنهاء الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق الفترة الحالية بعدما تعادل فى الدقائق الأخيرة أمام الداخلية في اللقاء الماضي.

ويعاني الاهلي كثيراً من الغيابات التى ضربت الفريق خلال الفترة الماضية حيث يفقد المارد الأحمر جهود حسام عاشور الذى تجددت إصابته في الكاحل وهو نفس الحال بالنسبة لأحمد فتحي الذى تجدد إصابته في العضلة الأمامية ، فيما يستعيد الفريق جهود وليد سليمان الذى تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة .

في المقابل يتسلح بيراميدز باكتمال صفوفه، وحرص العميد حسام حسن، على تحفيز لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم فى المباراة المرتقبة، كما خصصت الإدارة مبلغاً ضخماً سيتم توزيعه على نجوم الفريق حال تحقيقهم الفوز على المارد الأحمر.

يدخل بيراميدز اللقاء اليوم مُحتلاً المركز الثاني برصيد 30 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يخوض الأهلي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 24 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة.


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