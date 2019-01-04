"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

04 يناير 2019 - 09:31 ص

أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح حزنه عقب الهزيمة الأولى في الموسم، بسبب قرار حصول فينسن كومباني مدافع مان سيتي على إنذار بعد التدخل العنيف ضد مهاجم ليفربول محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "أحببت كومباني منذ أن كان في هامبورج ولكن هذه المواقف تحدث أن لاعب يتدخل ويخاطر لو كان محمد صلاح على الأرض وليس في وضع القفز فكلنا نعلم ما الذي كان سيحدث ومحمد كان سيذهب باتجاه المرمى ولا ألقي باللوم على أحد.

وأضاف "عندما كنا هنا في الموسم الماضي طُرد ساديو ماني ولم يعترض أحد على الأمر واللعبة كانت طردا لكن هل أراد ذلك؟ هل رآه؟ كومباني رأى صلاح وضربه ويمكن لكل شخص أن يوضح رأيه".

وتباع: "أؤمن في هذه المجموعة من اللاعبين أكثر مما تتخيلوا، كنت على استعداد لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني أي شخص أنني بعد المباراتين ضد سيتي سأتفوق عليه بأربع نقاط، كنت اعتقد أن هذا ليس ممكنًا".

وتابع كلوب: "لو فزنا باللقب في 5 من آخر 10 مواسم لكان الأمر مختلفًا، لا نملك هذه الخبرة، ما زلنا في موقف جيد وأنا سعيد للغاية".

وأضاف "كنت أعلم أن سيتي يستطيع الفوز علينا وهذا ليس أمرًا جديدًا فقد فاز علينا 5-صفر في الموسم الماضي والأمر لا يتعلق بالتفوق النفسي لطرف أو لآخر ولم نكن محظوظين فقط".